4 مصابين بهجوم قرب المقر القديم لـ”شارلي إبدو” في باريس

2020/09/25 | 14:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أصيب أربعة أشخاص على الأقل جراء عملية طعن نفذت اليوم الجمعة على مقربة من المقر السابق لمجلة “شارلي إبدو” في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس على حسابه في “تويتر” وقوع الهجوم، مشيرا إلى أنه يتوجه إلى مقر وزارة الداخلية لبحث الموضوع.

وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن رجلا مسلحا بساطور هاجم عددا من المارة في شارع ريشار لونوار بالدائرة الـ11 من باريس، لافتة إلى أن اثنين من الجرحى الأربعة في حالة خطرة.

وأكدت التقارير نقلا عن مصادر أمنية أن الشرطة طوقت المنطقة وأطلقت عملية بحثا عن شخصين مشتبه فيهما، وقد تم اعتقال شخص واحد على درجات أوبرا الباستيل.

وأكدت وكالة “رويترز” أن الشرطة عثرت على طرد مشبوه في موقع الهجوم، لكن لم يتم العثور على أي مواد متفجرة داخله.

ولا يزال الغموض يلف دوافع الهجوم.انتهى/25

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