الكاظمي يعلق على مقترح الصدر: تحالف الفساد والسلاح لا مكان له في العراق

2020/09/25 | 14:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، دعم مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجمات التي تطال مقرات البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية في العراق.



وقال الكاظمي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (25 أيلول 2020)، "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية".

وأضاف الكاظمي، "يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وإن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق".

ودعا زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، الجمعة، الى تشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.

وقال الصدر في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 أيلول 2020)، "نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية وتشكل خطراً مباشراً على حياة ومصير شعبنا العزيز لذا نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني، للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية".

واشترط الصدر، أن "تعلن اللجنة نتائج التحقيق للرأي العام وضمن سقف زمني محدد لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك"، مشدداً بالقول "مع عدم تحقق ذلك، فستكون الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة الهيبة وفرض الأمن".

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