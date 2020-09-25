اطلاق حملة لإنشاء منتزهات جديدة وتأهيل الجزرات الوسطية غربي الانبار

2020/09/25 | 14:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مدير دائرة بلدية جبة في محافظة الانبار قطري العبيدي ، الجمعة، انطلاق حملة لأنشاء منتزهات جديدة وتأهيل الحدائق والجزرات الوسطية وغرز الاشجار في المناطق الغربية في خطوة هي الاولى من نوعها منذ تحريرها من عناصر ارهابي داعش .وقال العبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان” حكومة الانبار المحلية اطلقت حملة لإنشاء خمسة منتزهات جديدة في مناطق مختلفة من ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، في خطوة هي الاولى من نوعها في المناطق الغربية منذ تحريرها من عصابات داعش الاجرامية “.واضاف ان” الحملة شملت ايضا تأهيل الحدائق والجزرات الوسطية وغرس الاشجار بعد الانتهاء من عمليات تأهيل شبكة الطرق المتضررة جراء العمليات الارهابية ، مبينا ان” الحملة شهدت زراعة 5 الاف شجرة مختلفة الاصناف “.وتابع العبيدي قائلا ان” الهدف من انشاء المنتزهات وغرز الاشجار والاهتمام بالحدائق لإعطاء جمالية لهذه الاماكن التي تضررت بشكل كبيرة نتيجة استخدامها من قبل ارهابي داعش كمواقع حربية “.



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