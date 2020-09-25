باريس.. مصابون في هجوم بسكين والشرطة تبحث عن

2020/09/25 | 14:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب أربعة أشخاص بجروح، اثنان منهم جروحهما خطرة، في هجوم بسكين، الجمعة، قرب المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في باريس.

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