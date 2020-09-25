انخفاض إمدادات الغاز من روسيا إلى تركيا

2020/09/25 | 15:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

انخفضت إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى تركيا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 28.4% على أساس سنوي، وجاء ذلك وفقا لتقرير هيئة تنظيم الطاقة التركية.

وفي شهر يوليو الماضي بلغ حجم الإمدادات 843 مليون متر مكعب من الغاز، فيما كانت الإمدادات خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند 1.178 مليار متر مكعب من الغاز.

كذلك أشار التقرير إلى أن مشتريات تركيا من الوقود الأزرق من أذربيجان ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 21.5% إلى 1.093 مليار متر مكعب، مقابل 899 مليون متر مكعب في يوليو 2019.

فيما اشترت تركيا غازا طبيعيا من إيران في يوليو الماضي بنحو 664 مليون متر مكعب.انتهى/25

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