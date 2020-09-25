الكاظمي : تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق

2020/09/25 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) :"ندعم مقترحات السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية".

وأضاف الكاظمي: "نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه ،مهما ظن البعض عكس ذلك ،وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق".

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