خاصية جديدة “مذهلة” من خرائط غوغل.. الان تستطيع معرفة الأماكن الموبوءة بكورونا وتجنبها!

2020/09/25 | 15:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ادخلت خرائط غوغل، ميزة اضافية على تطبيقها، ففضلا عن الطرق والاماكن المزدحمة، ستظهر قريبًا المناطق الموبوءة بفيروس كورونا.

وستظهر الخرائط قريبا مدى انتشار فيروس كورونا في المناطق الجغرافية من خلال تحديث جديد عبر خريطة مرمزة بالألوان، بدءا من هذا الأسبوع.

وسيعرض التحديث الجديد متوسط حالات كورونا الجديدة لكل 100000 شخص خلال أسبوع.

وقالت “غوغل” إن التحديث الجديد سيعرض معلومات مهمة حول حالات كورونا في منطقة ما حتى يتمكن الأفراد من اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول أين تذهب وماذا تفعل، مضيفة أن التحديث الجديد سيعمل في 220 دولة ومنطقة.

قامت #غوغل بتحديث خدمة خرائطها المجانية "غوغل مابس" هذا الأسبوع لتقدم خاصية تظهر انتشار كوفيد-19 في المناطق التي يقصدها المستخدم وفق ما أعلنت.



وسبق أن قدمت غوغل خدمات خاصة بكوفيد-19 مثل ميزة تسمح للمستخدمين بمعرفة حالة النقل العام ومتى يرجح أن يشهد ازدحاما.#فرانس_برس pic.twitter.com/1iZLmEMFAx

— فرانس برس بالعربية (@AFPar) September 25, 2020

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