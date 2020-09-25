الكاظمي يهاجم “تحالف الفساد والسلاح” ويعلن تأييده لمقترح الصدر

2020/09/25 | 15:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أبدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة دعمه لمقترحات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تشكيل لجنة بشأن الخروقات “التي تستهدف أمن العراق وهيبته”، مؤكدا أن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق.وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر وتابعتها (المستقلة) “ندعم المقترحات التي قدمها مقتدى الصدر بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق […]

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