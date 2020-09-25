الكاظمي يغرد بخصوص 'تحالف' الفساد والسلاح المنفلت

2020/09/25 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (25 ايلول 2020) :"ندعم مقترحات السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية".

وأضاف الكاظمي: "نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه ، مهما ظن البعض عكس ذلك ، وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق" .

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