خبر غير سار.. إصابة أحد اعمدة منتخب العراق المحترفين بـ كورونا (صورة)

2020/09/25 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفادت مصادر في دولة قطر، الجمعة، بإصابة مهاجم المنتخب الوطني ونادي السيلية القطري مهند علي الملقب بـ "ميمي"، بفيروس كورونا المستجد.

ورجحت المصادر في تصريحات تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (25 ايلول 2020) إصابة "ميمي" خلال اختلاطه بزملائه السابقين في نادي الشرطة خلال تواجد وفد الأخير في العاصمة القطرية الدوحة اثناء مشاركته بدوري ابطال آسيا، حيث كان نادي الشرطة اعلن يوم امس، إصابة اللاعب كرار محمد وحسام كاظم بفيروس كورونا، كما وأعلن النادي ايضا في وقت سابق إصابة مدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو رودريغيز بالفيروس.

وذكرت مصادر اخرى مقربة من نادي الشرطة العراقي، لوسائل اعلام محلية، ان أعراض الفيروس ظهرت على اللاعب مهند علي (ميمي) قبل يومين، ما دفعه لاجراء الفحوصات الخاصة بالوباء".

واضافت: انه " وبعد إعادة المسحة اليوم الجمعة ظهرت نتيجتها ايجابية ".

وسيخضع ميمي للحجر الصحي 14 يوما من اجل التعافي من الفيروس والعودة الى تدريبات السيلية.

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