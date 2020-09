موقف البيت الابيض من استفتاء اقليم كوردستان

2020/09/25 | 15:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر السكرتير الاعلامي في 15 ايلول 2017، اي قبل اجراء استفتاء اقليم كوردستان، بـ 10 ايام، بيانا اوضح فيه موقف واشنطن منه فيما يلي نص البيان وباللغتين العربية والانكليزية، بمناسبة الذكرى الثالثة لاستفتاء اقليم كوردستان:

بيان من السكرتير الاعلامي حول الاستفتاء المزمع إجراؤه من قبل حكومة إقليم كردستان

لاتؤيد الولايات المتحدة نية حكومة إقليم كوردستان في إجراء استفتاء في وقت لاحق من هذا الشهر.

أكدت الولايات المتحدة مرارا لقادة حكومة إقليم كوردستان أن الاستفتاء يشتت التركيز على الجهود الرامية إلى إلحاق الهزيمة بداعش وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة.

يمثل إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها خاصة استفزازا وزعزعة للاستقرار.

ولذلك فإننا ندعو حكومة إقليم كوردستان إلى إلغاء الاستفتاء والدخول في حوار جاد ومستمر مع بغداد، حوار أشارت الولايات المتحدة مرارا إلى أنها مستعدة لتسهيله.

Statement by the Press Secretary on the Kurdistan Regional Government’s Proposed Referendum

The United States does not support the Kurdistan Regional Government’s intention to hold a referendum later this month. The United States has repeatedly emphasized to the leaders of the Kurdistan Regional Government that the referendum is distracting from efforts to defeat ISIS and stabilize the liberated areas. Holding the referendum in disputed areas is particularly provocative and destabilizing. We therefore call on the Kurdistan Regional Government to call off the referendum and enter into serious and sustained dialogue with Baghdad, which the United States has repeatedly indicated it is prepared to facilitate.

