صورة.. غادة عبد الرازق تشارك فى تحدى الطفولة.. هل تغيرت ملامحها؟

2020/09/25 | 15:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ شاركت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في تحدي الطفولة، المنتشر منذ عدة أيام ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وشارك به عدد كبير من نجوم الفن.ونشرت الفنانة المصرية ، عبر حسابها على موقع إنستغرام، صورة لها وهي في المدرسة ومقارنتها بصورة أخرى حديثة ، ولاقت الصورة على إعجاب متابعيها ، […]

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