خلوة مع النفس حول التاريخ والسياسة والشفافية والنشر - كاظم حبيب

2020/09/25 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب حين يواجه الإنسان حالة معينة في حاضره الجاري، سرعان ما يتذكر حالات مماثلة واجهته في الماضي.



وبسبب أهميتها تبقى في الذاكرة ولا يغطيها تراب العمر المتراكم عبر السنين المديدة التي عاشها، لاسيما بالنسبة لكبار السن والشيوخ من أمثالي.



في فترة حكم الطاغية صدام حسين أصدر أمراً بـ "إعادة كتابة التاريخ"، أي تزويره لصالح العرب ولصالح ما يدعيه النظام لنفسه.



وقد سقط في الفخ جمهرة من كتاب التاريخ والمثقفين الطي ......





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