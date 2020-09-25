وشم في ذاكرة الانصار ..! - أمير أمين

2020/09/25 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمير_أمين هذا هو عنوان الكتاب الثاني للنصير الفنان عدنان اللبان بعد كتابه الأول الذي كان بعنوان ..صفحات أنصارية ..وهذان الكتابان يوثقان تجارب واقعية من ناحية الاحداث وأسماء الشخوص والأماكن التي جرت فيها ما عدا بعض التغيير لبعض الأسماء الصريحة ..يقع هذا الكتاب في 192 صفحة من الحجم المتوسط وصدرت طبعته الأولى عام 2015 بينما كان الكتاب الأول للكاتب قد صدر ونشر قبله بسنتين ..يضم هذا الكتاب ويوثق ل 24 حدث وعدد ......





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