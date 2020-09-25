“أمازون” تطلق منصتها لألعاب الفيديو عند الطلب

2020/09/25 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مجموعة “أمازون” الخميس إطلاق منصتها لألعاب الفيديو عند الطلب “لونا” التي ستتيح للاعبين الحصول مباشرة على ألعابهم المفضلة عن طريق الحوسبة السحابية على الجهاز الذي يريدونه.

وبهذه الخدمة الجديدة، تسعى مجموعة جيف بيزوس المنافسة في هذه السوق المقدرة بمليارات الدولارات، مع غوغل التي أطلقت منصتها لألعاب الفيديو عبر نظام الحوسبة السحابية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ومايكروسوفت التي أطلقت أخيرا خدمة “كلاود غايمينغ” للمشتركين في مكتبتها الإلكترونية.

وأعلنت اشتراكين اثنين “لونا +” بسعر يبدأ بـ5.99 دولارات شهريا، وتتيح الاستفادة من عدد غير محدد من ساعات اللعب، ومكتبة واسعة من ألعاب الفيديو، إضافة إلى قناة “يوبيسوفت” بموجب شراكة مع الشركة الفرنسية المطورة لألعاب الفيديو، ولم يُكشف عن سعرها بعد.

وعلى سبيل المقارنة، يكلف الاشتراك في خدمة “ستاديا برو” من “غوغل” 9.99 دولارات شهرياً، أما “إكس بوكس غايم باس ألتيمت” التي تشمل منصة للألعاب عن بعد من مايكروسوفت، فيمكن الاستفادة منها مقابل 14.99 دولاراً في الشهر.

وستُطرح لوحة تحكم يدوي “غايم باد” مع منصة “لونا” مقابل 49.99 دولاراً.

وستعمل مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحواسيب “ماك” أو أجهزة “فاير تي في” ومع تطبيقات لـ”آي فون” و”آي باد”، ولاحقا مع الأجهزة العاملة بنظام “أندرويد”.

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