تراجع أسعار النفط مع تنامي المخاوف على الطلب بسبب كورونا

2020/09/25 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نزلت أسعار النفط اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بسبب تنامي المخاوف من تأثر الطلب على الوقود، بفعل ارتفاع جديد واسع النطاق للإصابات بفيروس كورونا، والقلق من عودة محتملة لصادرات ليبيا من النفط.

وانخفض خام برنت 4 سنتات إلى 41.90 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 40.23 دولاراً للبرميل.

ويتجه برنت صوب التراجع نحو 3% هذا الأسبوع، ويمضي الخام الأمريكي على مسار الانخفاض بنحو 2%.



ويتجه الخامان القياسيان إلى تسجيل نزول شهري، والأول لبرنت في ستة أشهر.

وقال إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة: “توقعات الطلب على النفط تظل زاخرة بالتحديات، إذ يستمر تنامي احتمال فرض قيود جديدة على التنقل”.

وفي الولايات المتحدة، التي تشهد أعلى معدل وفيات بسبب فيروس كورونا، أكبر استهلاك للنفط في العالم، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يتداعى، ويدفع الطلب على الوقود للانخفاض.

ولا يزال الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في ركود إذ تقيد الجائحة السفر.



وانخفض متوسط الطلب على البنزين في 4 أسابيع 9% عن مستواه قبل عام، حسب ما أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء.

وفي أجزاء أخرى من العالم، تبلغ الزيادات اليومية في الإصابات بالفيروس مستوى قياسياً، وتُفرض قيود جديدة، ما سيقيد على الأرجح السفر، وطلب الوقود.

وفي ليبيا، حملت ناقلة نفط شحنة أمس الخميس من مرفأ من بين 3 مرافئ ليبية أعيد فتحها في الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع تحميل المزيد من الشحنات في الأيام المقبلة.

لكن محللين يثيرون تساؤلات عن السرعة التي قد تعزز بها ليبيا الإمدادات.

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