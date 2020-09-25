إيران إذ تنتظر الانتخابات الأميركية

2020/09/25 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحن أمام مرحلة جمود إيراني ـ أميركي حتى الانتخابات في نوفمبر، وسينعكس ذلك مماطلة في لبنان، تذبذبا أمنيا في العراق، شدا للعضلات في اليمن وسوريا واستمهالا للمفاوضات أفغانستان.أما بعد الانتخابات، فتعيد إيران قراءة أوراقها وخياراتها في حصد تنازلات من الرئيس المقبل سواء كان خصمها الحالي ترامب أو بايدن

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