2020/09/25 | 15:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسلوب الترغيب و الترهيب – احمد الكناني تفتقد قواتنا الامنية سايكلوجية الترغيب و الترهيب في التعامل مع المشكلات التي يواجهونها مع عامه الشعب و لا سيما المتظاهرين وهذا ما يدخلهم في متاهات هم في غنى عنها هنا يجب ان ينظر في اعداد القوات الامنية من الناحية النفسية قبل الناحية الجسدية و يدرسوا و يزجوا في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسلوب الترغيب و الترهيب – احمد الكناني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسلوب الترغيب و الترهيب – احمد الكناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).