2020/09/25 | 15:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب الروح وحرب الدبابات – نعيم عبد مهلهل كان نابليون يجلس على عرش فرنسا مزهوا بشرفية ان يتحول من ضابط عسكري خسر حملة مصر وترك في البولاق رسائل غرام كتبها جنرالاته لأميرات مصريات ويتحول الى إمبراطور تنحني له الف رأس كلما فتحوا له أبواب قصر فرساي .ذات يوم أتى احدهم العلماء الفرنسيين الى الإمبراطور […]

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