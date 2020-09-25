2020/09/25 | 15:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أموات على قيد الحياة – مروج العبيدي في ظل الظروف الصعبة التي توالت على بلدنا الجريح من حروب وغزوات دامية والتي هوت بالبلد الى منحدرات الفقر والجوع والبطالة ولد ما اطلق عليهم في ذلك الحين بلصوص الدولة ومن ثم بالحواسم وبعد ان اتخذت مداركهم الطابع الاخطبوطي لتمتد اذرعهم مساحات حيوية واسعة من الاراضي التي اهملت […]

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