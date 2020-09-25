الحرس الثوري الايراني يستعرض قدرته على احتجاز السفن ورصد الطائرات الاميركية

2020/09/25 | 16:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، انه يحتجز عددا من السفن الأجنبية في مياه الخليج، في إطار مكافحة تهريب الوقود.

وأفاد علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، في برنامج حواري خاص مع التلفزيون الإيراني، إن "23 سفينة أجنبية محتجزة لدينا"، ووصف سبب احتجاز هذه السفن الأجنبية بـ"التهريب"، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول ملكية السفن وحمولتها، مكتفيا بالقول إن مصادرة السفن كانت لمكافحة التهريب.

في سياق آخر، قال تنكسيري أن الحرس الثوري رصد قبل 5 أيام حاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز" الأميركية والمجموعة القتالية التابعة لها قبل دخولها إلى مضيق هرمز والمياه الخليجية.

وتابع أن الحرس الثوري قادر على رصد كل التحركات البحرية في مضيق هرمز والمياه الخليجية وبحر عمان عبر طائرته المسيرة.

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