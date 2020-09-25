تسجيل 68 حالة وفاة واكثر من 4500 إصابة بكورونا في العراق


تسجيل 68 حالة وفاة واكثر من 4500 إصابة بكورونا في العراق
2020/09/25 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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