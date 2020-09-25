باريس.. هجوم قرب مقر

2020/09/25 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أصيب 4 أشخاص اثنان منهم في حالة خطيرة، عقب هجوم بأسلحة بيضاء قرب المقر القديم لصحيفة "شارلي إبدو" الساخرة في باريس، الجمعة.وقال رئيس وزراء فرنسا إن الهجوم وقع بسكين.حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"وأضاف سكاي نيوز : أن قوات الأمن تطارد شخصين يشتبه في ضلوعهما في الحادث، فيما عثرت قوات الأمن في المكان على طرد مشبوه.وانتشرت قوات الأمن في الشوارع المحيطة بمسرح الحادث، وأقامت حولها طوقا مشددا.وشهد مقر صحيفة "شارلي إبدو" في يناير 2015، هجوما إرهابيا قاده ملثمون، وأدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين.ويأتي حادث الطعن الجديد بموازاة جلسات محاكمة في باريس، لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم الأول على مقر "شارلي إبدو".انتهى8

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