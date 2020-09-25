بعد توقف عمل خط الطوارئ.. مديرية الدفاع المدني تخصص ارقاما هاتفية للاتصال بها

2020/09/25 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أصدرت مديرية الدفاع المدني، تنويهاً مهماً للمواطنين.وأوضح بيان للمديرية :انه "وبسبب توقف عمل خط الطوارئ 115 تهيب مديرية الدفاع المدني الإتصال بالأرقام المدرجة في حال حدوث أمر طارئ لحين إصلاح الخلل الفني".ونشر الدفاع المدني أرقام الهواتف البديلة عن الخط العاطل 0790 523 0578 ‏- - 07270003268 – 07705366977 – 07270003269"./انتهى8

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