الكاظمي يرد على دعوة الصدر تشكيل لجنة تحقيقة

2020/09/25 | 16:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض، كما ان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في ال...

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