2020/09/25 | 16:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في كوباني

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