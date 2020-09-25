مجلس النواب يناقش اكمال الدوائر الانتخابية

2020/09/25 | 16:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب يوم غد السبت جلسته المرقمة " 9"، فيما يضم جدول اعماله فقرة واحدة، وهي اكمال الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات.

واوضح مصدر نيابي لـPUKmedia ان جلسة السبت، تضم فقرة واحدة، وهي " اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب، لافتة الى ان الجلسة ستعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وكان المجلس برئاسة محمد الحلوبسي قد صوت، الاربعاء، بحضور 194 نائبا، على مشروعي قانونين وقرار نيابي وأنهى قراءة ومناقشة 5 قوانين.

وقال حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب في تصريح سابق لـPUKmedia: ان المجلس سيناقش في جلسة خاصة يوم السبت المقبل، قانون الانتخابات، موضحا، عدم توصل الكتل السياسية لاي اتفاق حول اجراء الانتخابات بدائرة انتخابية واحدة او عدة دوائر، مفضلا اجراء الانتخابات بدوائر انتخابية متوسطة وليست كبيرة.

من جانبها اكدت الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية: ان الكتل جادة بضرورة حسم قانون الانتخابات قريبا، لافتة الى ان هناك خلافات بين الكتل بشأن الدوائر الانتخابية.

واكدت وجود خلافات سياسية وجغرافية بين الكتل وربما تفضي الى تقارب واتفاق في اللحظات الاخيرة.

PUKmedia خاص‌

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