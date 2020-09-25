انطلاق عملية امنية على الحدود العراقية السورية

2020/09/25 | 16:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة، عن انطلاق عملية امنية بمشاركة التحالف الدولي، على الحدود العراقية السورية.

وذكرت القوات خلال بيان، حصل PUKmedia، على نسخة منه: ان عملية امنية انطلقت اليوم، بمشاركة برية من التحالف الدولي وتغطية من طائراتها، في منطقة وادي العجيج على الحدود السورية ـ العراقية في ريف دير الزور الشمالي، ضد عصابات داعش الإرهابية.

وافادت مصادر مطلعة ان العمليات استهدف عدة انفاق للتنظيم الارهابي بمناطق دير الزور.

PUKmedia عن اعلام قوات سوريا الديمقراطية‌

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