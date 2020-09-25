2020/09/25 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي.. تسجيل 4593 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي.. تسجيل 4593 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).