توزيع الإصابات وحالات الشفاء ’المرتفعة’ في محافظة الأنبار

2020/09/25 | 16:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

فصّلت دائرة صحة محافظة الانبار، الجمعة، التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس الوبائي، فيما كشفت عن حالات الشفاء الجديدة أيضاً.



وذكر بيان للدائرة تلقى "ناس"ن نسخة منه (25 أيلول 2020)، أن "الاصابات بفيروس كورونا ٣٢ اصابة التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار، وكالتالي:

قضاء الرمادي ١١

قضاء الفلوجة ٧

قضاء هيت ٩

قضاء الرطبة ٢

ناحية البغدادي ٣ (اثنان منهم عسكريان من محافظتي بغداد وذي قار)

الشفاء ٤٣

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

وختم بالقول "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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