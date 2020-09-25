الدولة وأدواتها القانونية لحماية وجودها - عباس علي العلي

2020/09/25 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الدولة وأدواتها القانونيةلا أحد ينكر أن الدولة كمؤسسات وشخصية أعتبارية لم تنشأ خارج رحم القانون ولا يمكن لها أن تكون إلا به وعليه، فالدولة هيكل مادي وأعتباري روحه النظم والتنظيم والوظيفة وكلها محكومة بقواعد عامة مجردة، يكون بقاء وأستمرار هذا الهيكل متوقفا ومستندا وعاملا بروح النظام، هكذا درسنا وعرفنا وجربنا مفهوم الدولة، فلا يمكن الفصل بين جسدها المتمثل بالأركان المادية لقيام الدولة وب ......





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