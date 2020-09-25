لمن نسيَ ما يفعله الرئيس السيسي! - فاطمة ناعوت

2020/09/25 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت كأنه بالأمس فقط، ظلامُ الفاشية الإخوانية التي أوشكتْ أن تذهبَ بمصرَ إلى حيثُ لا عودة.



نحنُ الذين قرأنا تاريخَ الإخوان الدمويَّ منذ 1928، لم ننسَ هذا العام الكئيب الذي سرق فيه الإخوانُ عرشَ مصر، حتى أسقطتهم فروسيةُ رجل نبيل قرّر مواجهة الموت لينقذ وطنَه ويُحرّر شعبه.



نحن لم ننسَ لأننا، بدرايتنا تاريخَ الجماعة وآلية عملهم، نعرف أنهم ما كانوا يرحلون، مهما اشتعلت الثوراتُ ضدّهم، ومهما انسحق الشعبُ.





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