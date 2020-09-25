زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثامن/ 3 - دلور ميقري

2020/09/25 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري السمعة الحسنة للأمير في الحي، جعلت منزله محجّ ذوي الحاجيات كي يتواسط لهم بعمل أو وظيفة أو خدمة ما.



لكن ذلك لم يكن مبرراً كافياً له كي ينتقل إلى حي المهاجرين، وإنما على خلفية موضوع آخر.



عمر بك شمدين، كان يظن أن شمس زعامته ستأفل ما لو بقيَ في حي الأكراد رجلٌ بمقام الأمير.



عزف عندئذٍ على وتر الوطنية، مُشنّعاً على هذا الأخير بوصفه صديقاً لرجال السلطة الفرنسية.



مع أن مريدي الأمير هبوا كالعاصفة يذودون ع ......





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