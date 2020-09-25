2020/09/25 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة تعلن تسجل 4593 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة.

– الصحة: وفاة 68 حالة جديدة جراء الإصابة بفايروس كورونا.

– الصحة تعلن تماثل 4505 مصابين بكورونا للشفاء.

– وزارة الصحة: مجموع الإصابات الكلي في عموم العراق وصل الى 341699 حالة.

– وزارة الصحة: مجموع حالات الشفاء الكلي في عموم العراق وصل الى 273266 حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الصحة تعلن تسجل 4593 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة الصحة تعلن تسجل 4593 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).