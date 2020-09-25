الخروقات الأمنية في العراق.. الكاظمي يدعم

2020/09/25 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم واحد على الموقف اللافت لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي انتقد فيها بعض فصائل "الحشد الشعبي"، متهماً إياها بالوقوف وراء عمليات قصف واغتيال في العراق، سارع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتبني الموقف ودعم اقتراحات الأخير التي دعت إلى تشكل لجنة خاصة للتحقيق.

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