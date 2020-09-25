2020/09/25 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، اليوم الجمعة، ان من حق الشعب والراي العام ان يعرف من هم تحالف “الفسادين والمارقين”.

وقال الساعدي في تغريدة له على منصة تويتر، ان “الاهم في موضوع تشكيل اللجنة التحقيقية التي دعا لها الزعيم العراقي مقتدى الصدر ، هي اولا التنوع ( امني عسكري برلماني ) مع اهمية التخصص والاخلاص والشجاعة والوطنية في اعضائها”.





واضاف الساعدي، “اما الثاني فهو السقف الزمني ( فليس هناك وقت كثير )، اما الثالث فهو الاعلان عن النتائج فمن حق الشعب والراي العام ان يعرف من هم تحالف الفسادين والمارقين”.

وتابع، “الرابع هو اتخاذ الاجراءات القانونية وتنفيذها بقوة الدولة”.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: من حق الشعب والراي العام ان يعرف من هم تحالف “الفسادين والمارقين”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: من حق الشعب والراي العام ان يعرف من هم تحالف “الفسادين والمارقين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).