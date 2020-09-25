بمليار يورو.. “بي إم دابليو” تخطو باتجاه رقمنة قطاع السيارات في مشروع جديد لها

2020/09/25 | 16:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

تخطو شركة “بي إم دابليو” الألمانية لصناعة السيارات خطوة جديدة في اتجاه رقمنة القطاع، حيث افتتحت اليوم مركزا جديدا لشبكتها العالمية للبحث والتطوير في مدينة ميونخ.

وبحسب “الألمانية” قال الرئيس التنفيذي أوليفر تسيبزه إن المشروع تبلغ قيمة استثماراته مليار يورو، مضيفا أنه يعد أحد أكبر المشاريع في هذا العقد بالنسبة للشركة، مشيرا إلى أن الاستثمار يتوافق مع تطوير القطاع ويؤكد على موقع ميونخ وألمانيا في إنتاج السيارات.

وذكر تسيبزه أنه بهذا التوسع تطور الشركة نفسها لفترة ما بعد عام 2030، لإدخال التكنولوجيات الرقمية في سلسلة الإنتاج.

وبحسب البيانات، يعمل في مركز أبحاث وابتكارات الشركة في ميونخ اليوم 27 ألف عامل.



ويُجرى إنتاج كافة طرازات الشركة “بي إم دابليو” و”ميني” و”رولز رويس” هناك.

وقال تسيبزه: “نحن نقوم باستثمارات مستهدفة في وظائف عالية التقنية وتقنيات المستقبل.



هذه الاستثمارات تدعم نموذج أعمالنا على المدى الطويل، مضيفا أن القطاع يخصص بوجه عام المزيد من الأموال في البحث

والتطوير أكثر من أي قطاع آخر، وقال: “تشكل استثمارات الشركات الألمانية في هذا القطاع أكثر من ثلث الإنفاق العالمي”.

وذكر تسيبزه أن الشركة وحدها تعتزم استثمار حوالي 30 مليار يورو بحلول عام 2025، موضحا أن الشركة من أكبر أرباب العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في أوروبا.

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