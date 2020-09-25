الكهرباء: إضافة 3000 ميغا واط إلى المنظومة الوطنية

2020/09/25 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- آمنة السلامي

أعلنت وزارة الكهرباء قرب إضافة 3000 ميغا واط إلى المنظومة الوطنية.



فيما أشارت إلى إعفاء العراق 60 يوماً لاستيراد الغاز.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إن "وزارة الكهرباء تعمل على إدخال ما يقارب 3000 ميكا واط جديدة إلى المنظومة من خلال وحدات ومحطات إنتاج ستدخل للعمل قريبا، وستكون من ضمن الاستعدادات للعام الجديد".

من جانبه أشار العبادي إلى أن الجانب الأميركي مدد إعفاء العراق 60 يوماً لاستيراد الغاز، مبينا أن "الإدارة الأميركية ترى الإعفاء فرصه للعراق أن يعمل على تأهيل حقول الغاز وضمان خطة وقودية لتشغيل محطات الإنتاج".

وأكد العمل على تنويع مصادر الطاقة كالمضي بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.

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