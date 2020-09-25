نسبة الشفاء بين مصابي كورونا في العراق ترتفع الى 80%

2020/09/25 | 16:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقیة، الجمعة، عن تسجيل 4593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفيما أشارت إلى تماثل 4505 حالات للشفاء من الوباء، وأكدت تسجيل 6...

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