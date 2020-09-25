هذا ما طلبه السيد الصدر اثر استهداف البعثات الدبلوماسية بالعراق

2020/09/25 | 16:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم التيار الصدري فی العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة أمنية عسكرية للتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية ومقرات الدولة الرسمية....

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