"حاجو" يكشف فحوى محادثات "جبهة السلام والحرية" في موسكو

2020/09/25 | 16:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادي الكوردي كاميران حاجو

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