العراق يسجل 68 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/09/25 | 16:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة، عن تسجيل 4593 اصابة جديدة بفايروس كورونا، ووفاة 68 حالة.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا، كما في الجدول ادناه كالاتي:

PUKmeida عن اعلام وزارة الصحة‌

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