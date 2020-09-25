2020/09/25 | 17:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

387 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

ابدى زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، الجمعة، استغرابه من موقف الاحزاب المؤيدة لانفصال اقليم كوردستان، مؤكدا ان من دعموا مشروع "الاستفتاء" ذاتهم يذهبون اليوم لبغداد من اجل الموازنة.

وكتب عبدالواحد في تغريدة على تويتر، تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" (25 ايلول 2020): "في مثل هذا اليوم قررنا رفض التصويت للاستفتاء، ورفعنا شعار (لا لاستفتاء الانفصال)، لاننا كنا نعتقد أن ذلك يخدم مصلحة شعبنا، والدعوة للاستفتاء هي ضد مصالح أمتنا".

وتابع زعيم حراك الجيل الجديد، "لكن الذين كانوا يدعون إلى الانفصال بالأمس يرسلون اليوم وفداً إلى بغداد، من أجل الحصول على الموازنة".

جدير بالذكر ان خطوة الاستفتاء ادت الى اعادة انتشار القوات الاتحادية في كركوك ومناطق اخرى متنازع عليها في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين تقدر مساحتها بأكثر من 51% من المساحة التي كانت تحت سيطرة الاقليم قبل اجراء الاستفتاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالواحد في ذكرى الاستفتاء: من دعموا 'الانفصال' يطلبون اليوم من بغداد الموازنة !) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالواحد في ذكرى الاستفتاء: من دعموا 'الانفصال' يطلبون اليوم من بغداد الموازنة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).