الكهرباء: إضافة 3000 ميغا واط إلى المنظومة الوطنية

2020/09/25 | 17:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_این]أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، قرب إضافة 3000 ميغا واط إلى المنظومة الوطنية.فيما أشارت إلى إعفاء العراق 60 يوماً لاستيراد الغاز.

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