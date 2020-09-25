الاقليم يسجل 706 اصابة جديدة بكورونا

2020/09/25 | 17:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة، عن تسجيل 706 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات " 4739 فحوصات جديدة"

" 1679 اربيل "، " السليمانية 716، كرميان 89، رابرين 52"، " دهوك 2158"، " حلبجة 45"

2 ـ الاصابات " 706 اصابة جديدة"

"و اربيل 250"، " السليمانية 113، كرميان " 32، رابرين 15"، " دهوك 265"، " حلبجة 31"

3 ـ الشفاء " 521 شفاء"

" اربيل 194"، " السليمانية 31، كرميان 29، رابرين 8"، " دهوك 226"، " حلبجة 33"

4 ـ الوفيات " 25 حالة وفاة"

" اربيل 4"، " السليمانية 11، رابرين 4"، "دهوك 6"

احصائية عامة:

الحجر الصحي: 21871 " 21871 مغادرة"

الفحوصات: 443024 " اربيل 163197، السليمانية 111423، دهوك 110300، حلبجة 1551"

الاصابات: 44695 " اربيل 16558، السليمانية 15556، دهوك 11030، حلبجة 1551"

الشفاء: 28674 " اربيل 13056، السليمانية 9918، دهوك 4253، حلبجة 1447"

تحت العناية الصحية : 14404 " اربيل 2959، السليمانية 4807، دهوك 6563، حلبجة 75"

الوفيات: 1671 " اربيل 543، السليمانية 831، دهوك 214، حلبجة 29"

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن "122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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