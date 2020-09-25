صور.. مصيف سرجنار في السليمانية

2020/09/25 | 17:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقع مصيف سرجنار وسط مدينة السليمانية، يقصده المواطنون والسواح على مدار العام وبمختلف الفصول، لمناظره الجميلة وطبيعته الخلابة باجواء هادئة مفعمة بالفرح.

PUKmedia ماجد محمد

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