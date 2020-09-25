2020/09/25 | 17:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شركة بريطانية تقوم بتشغيل حقل نفطي في إقليم كردستان، الجمعة، تسلمها مدفوعات من حكومة الإقليم تجاوزت 12 مليون دولار.



وقالت شركة "جلف كيستون بتروليوم"، إنها "تلقت إجمالي مدفوعات بقيمة 12.5 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان عن مبيعات النفط الخام لحقل شيخان خلال أغسطس آب 2020".

وكانت الشركة قد أوضحت أنها تلقت إجمالي مدفوعات 21.7 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان عن مبيعات النفط الخام من حقل شيخان خلال أغسطس/آب 2019.

وتقوم الشركة البريطانية ومقرها برمودا بتشغيل حقل شيخان شمالي العراق، وتحصل على مدفوعات من حكومة كردستان عن النفط المنتج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة نفطية بريطانية تتسلم مدفوعات نقدية من إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة نفطية بريطانية تتسلم مدفوعات نقدية من إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).