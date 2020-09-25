الصحة: نجحنا في تعزيز رصانة البنى التحتية رغم تحديات النظام الصحي والازمة المالية

2020/09/25 | 17:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن وصول نسبة الشفاء من كورونا الى ٨٠ بالمئة، مؤكدة، نجحنا في تعزيز رصانة البنى التحتية بالرغم من تحديات النظام الصحي والازمة المالية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “نسبة الشفاء وصلت الى 80% وانخفاض نسبة الوفيات الى 2.59% “.

واضافت ان “ذلك جاء قياسا بعدد الاصابات يمثل تطوراً مشهوداً وفق المعدلات العالمية”، مشددة على “نجحنا في تعزيز رصانة البنى التحتية بالرغم من تحديات النظام الصحي والازمة المالية“.

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