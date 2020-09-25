منجل وساطور في موقع اعتداء باريس.. ومصادر تكشف معلومات عن أحد المشتبه بهما

2020/09/25 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر من الشرطة الفرنسية إن المشتبه فيه الرئيسي في حادث الطعن، الجمعة، في العاصمة باريس، يبلغ من العمر 18 عاما، وولد في باكستان.

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