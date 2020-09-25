هل تخرج الرأسمالية من أزمتها الحالية ؟ - فاضل الحليبي

2020/09/25 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_الحليبي ” ولكن الرأسمالية لم تصبح إمبريالية رأسمالية إلا عندما بلغت في تطورها درجة معينة، عالية جداً، عندما أخذ يتحول إلى نقيضه بعض من أخص خصائص الرأسمالية،عندما تكونت وظهرت على طوال الجبهة كلها سمات مرحلة انتقالية من الرأسمالية إلى نظام اقتصادي اجتماعي أعلى”.لينين.يعيش النظام الرأسمالي يعيش في أزمة، وبالأخص بعد تفشي فيروس كورونا، وما كشفت عنه من فشل النظام الصحي في البلدان الرأسمالية، ......





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